Chiusura ponte Mela, riunione in Prefettura. Per il by-pass ci vorranno 30 giorni

In attesa che si celebri il consiglio comunale congiunto Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo l’8 maggio prossimo, ieri si è svolta una riunione in Prefettura per affrontate le tematiche legate alla limitazione del traffico veicolare conseguente alla chiusura del ponte Mela. I lavori sono stati coordinati dal prefetto Cosima Di Stani, alla presenza dei sindaci di Milazzo, Barcellona e Merì, Pippo Midili, Pinuccio Calabrò e Filippo Bonansinga e i rappresentanti del Consorzio autostrade siciliane, Anas, Protezione Civile e dell’Autorità di Bacino, forze dell’ordine, Genio Civile, vigili del fuoco e 118.

In apertura dell’incontro, il Prefetto, dopo aver sottolineato la inderogabile necessità della realizzazione dei lavori, verificate le inevitabili ripercussioni che si determineranno sulla circolazione stradale, ha chiesto all’Ingegnere Capo del Genio Civile – che ha effettuato una perizia di variante nell’ambito del progetto principale per la realizzazione di un by pass viario immediatamente a valle del viadotto oggetto dei lavori – di conoscere tempi e modalità di realizzazione. I tempi di lavorazione del by pass dureranno circa trenta giorni ed inizieranno a breve.

Riguardo ai percorsi alternativi, si dovranno evitare rallentamenti ed interruzioni dovuti a parcheggi selvaggi, rendendo scorrevole il traffico, facilitando il passaggio dei mezzi di soccorso. Una volta aperto il by pass, la Città Metropolitana in collaborazione con gli amministratori locali dovrà pianificare controlli per monitorare h 24 il flusso veicolare e garantire sicurezza e incolumità degli utenti che vi transiteranno. Da ultimo si è concordato l’opportunità di effettuare appositi sopralluoghi congiunti con l’ANAS per verificare le criticità rappresentate e, conseguentemente, adottare tutte le misure necessarie a mitigare i disagi alla popolazione.