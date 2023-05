Apertura del bypass Baglio a Messina, due incidenti in meno di 24h

Il bypass Baglio appena inaugurato, è stato già chiuso due volte a causa di altrettanti incidenti stradali. La bretella, che permette di deviare il traffico proveniente dalla provincia tirrenica sul doppio senso di circolazione della carreggiata direzione Palermo, è stata protagonista di due incidenti.

Il primo si è verificato ieri pomeriggio, subito dopo la riapertura, quando un’auto, una Fiat 500X ha sbandato, finendo per mettersi i traverso e rallentando così notevolmente il traffico. Il tratto è stato chiuso per un paio d’ore.

Il traffico era dunque ripreso, ma questa mattina un mezzo pesante è nuovamente finito contro le barriere di protezione. Cause ancora in corso di accertamento, ma il traffico è andato completamente in tilt.