Alla finale regionale di Miss Reginetta Over, la città di Pedara, sarà rappresentata dalla nonnina Marcella Raia

Intervistando le numerose partecipanti dei concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over posso apprezzare ancor di più la bellezza e la preparazione di queste meravigliose donne, alcune si avvicinano per la prima volta a questo mondo e dimostrano tutta la voglia di migliorarsi, ma soprattutto di divertirsi.

Oggi ho incontrato la 47 enne Marcella Raia, che vive a Pedara in provincia di Catania, una bellissima donna di 173 cm con occhi e capelli castani, che gestisce un corner di abbigliamento per uomo.

Mamma di Andrea e Giorgia e nonna di quattro bellissimi nipotini, Michele di 5 anni, Ginevra e Leonardo di 3 anni e Lorenzo di 10 mesi.

Cosa significa essere nonna così giovane? E’ una emozione indescrivibile, un bene diverso da quello che si da hai figli e mi danno emozioni in qualsiasi momento della giornata, si diventa “rincoglionite” – e gli scappa una risata.

Cosa faresti per un mondo migliore? Toglierei l’avidità e la gelosia tra la gente e punterei sulla capacità di comunicare.

La nuova finalista regionale ama ascoltare tanta musica in qualsiasi momento della giornata e la sceglie a secondo il proprio umore.

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? L’amicizia ha un valore immenso, nasce tra 2 persone sincere. La famiglia è la fonte primaria della mia vita.

Una grande amante degli animali, in casa ha due gattini trovatelli di nome Ciccio e Nerina e due cagnolini Chanel e Ninni.

C’è qualcosa che hai fatto che ricordi spesso? La nascita del mio primo nipotino, ho assistito al parto di mia figlia Giorgia.

Cosa ti aspetti dal concorso ? Nuove esperienze e tantissimo divertimento, sono molto contenta di aver fatto questa scelta e ho incontrato uno staff simpatico, ma molto serio, che lavora per il bene delle partecipanti e non ci fa mancare niente.

La bella nonnina si racconta con un meraviglioso sorriso che denota di essere una ragazza allegra e piena di vita pronta a cogliere il momento giusto, visto anche il suo motto rubato dal poeta Orazio “Carpe Diem”.

Anche lei sarà protagonista sabato sera a Villa Cuciti di Milazzo per affrontare la passerella più ambita d’Italia, quella di Miss Reginetta Over ed è lei stessa a coinvolgere tutte le donne siciliane ad iscriversi e a provare questa straordinaria esperienza: “Chiamate subito Nuccia al 339 82 54 709 che vi darà tutte le informazioni e vi farà sentire subito a vostro agio, poi Gabriella è una coreografa che riesce a far capire subito come ci dobbiamo comportare, vi aspetto!!!”