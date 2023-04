Tragedia a Galati Mamertino: dopo la gioia per la nascita di una bimba tanto attesa muore la giovane Elisa

Una storia che strazia il cuore quella di Elisa, giovane mamma, originaria di Grosseto e residente da tempo a Galati Mamertino, dove si era trasferita per seguire il marito.

Lo scorso 28 marzo, con una lettera alla nostra redazione proprio il marito Gianni aveva voluto condividere con tutti la loro gioia per la nascita di Maria Paola, arrivata dopo diversi aborti spontanei e anni di attesa. La coppia non si era mai arresa ed aveva coronato il sogno di un figlio, con l’arrivo di una splendida bambina nata il 27 marzo scorso al Buccheri La Ferla di Palermo, con un taglio cesareo. Dopo qualche giorno Elisa era tornata a casa.

Ma qualcosa è andata storta. Elisa Pierangioli, 40 anni, ha iniziato a stare male ed è andata all’Ospedale di S. Agata di Militello, dove i medici hanno disposto il trasferimento al Fogliani di Milazzo. Qui Elisa è stata visitata e poi sottoposta ad un intervento chirurgico e poi ricoverata in rianimazione. Elisa è volata via alle 6 del mattino di mercoledì 19 aprile. Sulle cause della sua morte indaga la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo una denuncia dei familiari della donna.

Il sostituto procuratore Veronica De Toni, titolare del fascicolo, ha disposto l’autopsia sul corpo e l’acquisizione delle cartelle cliniche negli ospedali di Palermo, Sant’Agata Militello e Milazzo.

Sconvolti i cittadini di Galati Mamertino e di tutto l’hinterland nebroideo. Il sindaco di Galati Mamertino, Vincenzo Amadore, che conosce personalmente la famiglia, ha espresso un messaggio di cordoglio a nome dell’intera cittadinanza. “E’ una tragedia enorme che scuote la nostra comunità, un destino beffardo e crudele che ha strappato la cara Elisa all’affetto dei suoi cari e della giovane vita che qualche giorno fa aveva messo al mondo. Interpreto il sentimento della mia comunità profondamente scossa e addolorata – conclude Amadore – rivolgendo un pensiero alla piccola Maria Paola, al papà Gianni ed a tutti i familiari, certo della vicinanza che la comunità galatese, sempre unita e solidale, saprà dare per cercare di alleviare questo grande dolore”.

La redazione di AMNotizie si stringe attorno al marito di Elisa ed alla loro piccina e porge alla famiglia sentite condoglianze.