Pace del Mela: Danilo Pagano sfiderà Mario La Malfa

Dopo la ricandidatura dell’attuale sindaco Mario La Malfa ecco quella di Danilo Pagano, architetto di 56 anni, eletto come consigliere, con la lista civica Rinascita Futura nel 2018, e attuale capogruppo di minoranza.

Tra i valori imprescindibili del suo modo di fare e intendere la politica, come lui stesso ha dichiarato, c’è l’amore per Pace del Mela, la lealtà e la trasparenza.

Come nasce la sua candidatura a sindaco? La scelta della mia figura come candidato sindaco non viene da aspirazioni personali, né dalla volontà di uno sparuto gruppo di fedeli sostenitori. La mia candidatura nasce dalla gente, dal cuore di Pace, in cui sono nato e vivo, che vede nel mio profilo un nuovo e credibile punto di riferimento. Su questa base, ho deciso di intraprendere un percorso insieme a tutti quei cittadini che credono in un progetto comune e che siano pronti ad attivarsi per creare un’alternativa.

Cosa rappresentano i cittadini per lei? I cittadini devono essere messi al centro di ogni progetto ed è necessario tornare all’idea di comunità, condividendo idee, programmi ed azioni.

Chi sarà la sua squadra? Sotto il profilo prettamente operativo, la squadra che mi pregio di guidare si muoverà facendo della competenza e della progettualità i suoi punti di forza.

Quali sono i punti fondamentali del suo programma politico? I punti cardine del programma saranno: l’attenzione verso il territorio e le problematiche connesse, la scuola sia nell’ambito del sociale, sia nell’ambito dell’edilizia scolastica. Le problematiche sociali, i giovani ed il lavoro. Gli spazi ricreativi per i ragazzi e i bambini e la sicurezza. Riportare la cultura al centro della comunità pacese. La compartecipazione dei cittadini rilanciando il concetto di progettualità partecipata. La presenza costante delle istituzioni e dei suoi rappresentanti sul territorio, tenuto conto che il comune di Pace del Mela è variegato, basti pensare alla zona industriale, la contrada Gabbia, Giammoro, Pace centro, Pace alta con il centro storico, le contrade di Camastrà, Torrecampagna e Mandravecchia. Particolare attenzione sarà rivolta a tutto ciò che riguarda la sfera dei fondi europei, i quali dovranno essere sfruttati al massimo, attraverso una programmazione mirata al raggiungimento degli obiettivi in linea con le missioni del PNRR.

Danilo Pagano è pronto a dare il suo contributo a Pace del Mela e in questi giorni le riunioni e gli incontri con i cittadini si stanno intensificando sempre di più.