Agriturismi e fattorie didattiche: la provincia di Messina dalla flessione al segno positivo

La provincia di Messina è salita di un posto nel comparto delle aziende agrituristiche e anche in quello delle fattorie didattiche al 31 dicembre 2022. Lo scorso anno era quarta negli agriturismi e ultima nelle fattorie didattiche.

Sono strutture ricettive che, dopo la crisi per il Covid, sono comunque restate in attività, in attesa del rilancio, per continuare ad essere tra le mete preferite per la ristorazione ed il tempo libero. Nel 2018 la provincia di Messina aveva raggiunto il primo posto a livello regionale, eguagliando il primato della provincia di Siracusa per gli agriturismi.

Al 2022, secondo i dati pubblicati sulla Gurs di oggi, il primato spetta sempre alla provincia di Siracusa con 142, seppur in flessione, poi c’è la conferma di Palermo con 134, Messina in salita con 109, che ha superato Ragusa con 102 in flessione.

In Sicilia gli agriturismi sono 756, numero che andato sempre in flessione. In provincia di Messina primeggiano i Nebrodi e l’area tirrenica con 42 ciascuno, poi l’area jonica con 22 e infine i Peloritani con 3.

Riguardo invece ai comuni della provincia spiccano Patti, Lipari, Santa Lucia del Mela, poi Tortorici, Sant’Agata Militello, Reitano, San Piero Patti, San Pier Niceto e Caronia. Riguardo alle caratteristiche delle aziende si deve tenere conto, tra le altre, della propensione all’agricoltura, l’applicazione del metodo biologico, posti letto, piazzole e posti agricampeggio e bungalow e ristorazione.

Riguardo invece alle fattorie didattiche in provincia sono 8 – numero in aumento e sono a San Piero Patti, Gioiosa Marea, Longi, Sant’Agata Militello, Giardini Naxos, Mistretta, Raccuja e Milazzo.

La provincia di Messina in questa classifica è terza con Agrigento. Primeggiano Catania con 16, Palermo e Siracusa con 15, Palermo con 17, poi Agrigento e Messina con 8. Il totale delle fattorie didattiche in Sicilia è di 86, numero in flessione.