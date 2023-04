San Salvatore di Fitalia – La Via Crucis Vivente: un evento straordinario

Un evento straordinario, che ha coinvolto migliaia di spettatori e centosessanta figuranti, che hanno dato vita a una suggestiva rievocazione della passione e morte di Gesù Cristo, tratta dal Vangelo secondo Matteo.

Un corteo in costume che ha attraversato tutto il nostro paese, trasformandolo in un palcoscenico itinerante, dove ogni angolo ha raccontato una scena della Via Crucis Vivente 2023 – San Salvatore di Fitalia.

“Un grazie di cuore a tutti i personaggi – scrive Giuseppe Pizzolante, sindaco del comune nebroideo – che hanno interpretato il proprio ruolo con bravura e sintonia, a cominciare da Gesù, magistralmente interpretato dal nostro Rosario Sava, la Madonna, gli Apostoli, il Cireneo, la Veronica, Pilato, Caifa, sommi sacerdoti, musici, le voci narranti, i soldati romani e giudei, le pie donne, il popolo e le famiglie.

Un grazie speciale al nostro regista Sergio Catania, che dopo vent’anni di pausa è tornato nella nostra comunità e ha fortemente voluto questa manifestazione religiosa insieme a don Placido d’Omina e la Parrocchia SS. Salvatore e S. Maria.

Un grazie infine alla nostra Amministrazione che ha sposato il progetto e ha sostenuto l’organizzazione, al Comandante e ai Carabinieri per il servizio di sicurezza, ai nostri Vigili Urbani e ai Vigili del Comune di Capri Leone per il supporto, agli operai comunali, alla Croce Rossa Italiana-Comitato di San Salvatore di Fitalia Odv, alla Proloco San Salvatore di Fitalia, ai numerosi volontari che hanno collaborato a qualsiasi titolo, e all’Assemblea Regionale Siciliana e all’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana per il sostegno.

Infine vogliamo ringraziare tutti voi. È commovente il vostro affetto. Sono tantissime le manifestazioni di gratitudine e vicinanza che ci sono arrivate dai fitalesi lontani, ai quali va la nostra riconoscenza.

La Via Crucis Vivente 2023 ha riacceso San Salvatore di Fitalia e si è confermata come un vero e proprio evento.

Siamo un piccolo Comune con poco più di 1000 abitanti, ma con un grande cuore.

C’è un forte spirito di comunità che si manifesta soprattutto nei momenti che contano.

Lo è stato per la preparazione e la realizzazione della Via Crucis.

Ci sono storie che non si fermano mai, che pulsano come un cuore antico, che coinvolgono le persone e le stringono intorno ad un unico appuntamento atteso, desiderato, voluto.

Una di queste storie a San Salvatore è stata ed è la Via Crucis Vivente.”