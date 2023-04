San Salvatore di Fitalia: “Ci uniamo al lutto della Diocesi per la perdita di don Salvatore Lollo, nostro caro concittadino!”

“Nel giorno dei funerali ci uniamo al lutto di tutta la Diocesi di Patti per la perdita di don Salvatore Lollo, nostro caro concittadino e pastore generoso.” Così il sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante, ricordando anche come oggi pomeriggio, alle ore 15.00, sarà celebrata una messa in suffragio nella Basilica del Santissimo Salvatore a San Salvatore di Fitalia.

Il primo cittadino ha sottolineato come don Salvatore abbia dedicato la sua vita al servizio dei poveri, dei malati e delle comunità di Oliveri, Frazzanò e San Salvatore di Fitalia, dove ha lasciato un segno indelebile del suo amore e della sua fede.

“Lo ricordiamo con gratitudine e affetto, per il suo sorriso dolce, la sua energia positiva e la sua vicinanza a chi soffriva. Un pensiero alla sua mamma, la za’ Sarina che lo ha accompagnato per gran parte del suo cammino sacerdotale e che ora lo accoglie in cielo. Un abbraccio commosso ai fratelli Nino, Sarino e a tutti i nipoti che lo hanno tanto amato.”

Don Salvatore Lollo è nato a San Salvatore di Fitalia il 30 agosto del 1950. Ha frequentato il Seminario Diocesano fin dalla scuola elementare e si è laureato in Teologia Pastorale all’Istituto “Ignatianum” di Messina. E’ stato ordinato sacerdote da Monsignor Giuseppe Pullano l’8 dicembre del 1975, nella Basilica Cattedrale San Bartolomeo di Patti.

In seguito ha prestato servizio in diverse parrocchie della diocesi, tra cui San Nicola di Bari in Patti, Maria SS. del Carmelo in Sant’Agata Militello, Santa Maria in Sant’Angelo di Brolo, Sant’Erasmo in Reitano e Maria SS. Annunziata in Oliveri.