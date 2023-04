Ragusa: basket 3X3, le cadette dell’Ic “Pirandello” di Patti si sono laureate campionesse regionali

L’istituto comprensivo “Pirandello” di Patti si è laureato a Ragusa campione regionale di basket 3X3 nei giochi sportivi studenteschi – categoria cadette e ha staccato il pass per la fase nazionale, che si disputerà dal 21 al 25 maggio nella Costa Teramana, in Abruzzo.

Una soddisfazione straordinaria per le ragazze dell’istituto pattese diretto dalla professoressa Clotilde Graziano, che, al “Palazama” di Ragusa, hanno fatto la “voce grossa” contro tutte le avversarie, superando, in sequenza, il “Neglia Savarese” di Enna 17-1, il

“Marconi” di Lentini 14-5, e “Anna Frank” di Agrigento 22-1 e, in finale, il “Navarra” di Alcamo 17-3.

Come “dicono” chiaramente i risultati, non c’è stata mai praticamente partita in alcuna sfida; troppo netto il divario tra l’istituto “Pirandello” e le avversarie, annichilite dalla

dirompente superiorità delle ragazze pattesi, preparate dai docenti Cristina Rottino e Filippo Bongiovanni.

Protagoniste del prestigioso successo sono: Chiara Santospirito, Valeria Gregoli, Rachele Abate, Giulia Scarcella e Ginevra Pizzuto. A loro vanno aggiunte Fabiola La Guidara e Vittoria Caleca, impiegate nelle fasi precedenti.

Sono tutte giovanissime giocatrici dell’Alma Basket Patti, società di A2, che le sta gradatamente “formando” e facendo “crescere” cestisticamente parlando. L’istituto “Pirandello” ha così staccato il pass per la fase nazionale, che si disputerà dal 21 al 25 maggio nella Costa Teramana, in Abruzzo.

Intanto le ragazze pattesi hanno scritto una bellissima pagina di sport non solo per la loro scuola ma per tutta la città di cui andare tanto fieri.