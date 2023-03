Gal Nebrodi Plus – Terminato il corso per Auditor e Consulenti Ambientali EMAS – VIDEO

Si è tenuto ieri, presso i locali dell’Università Pegaso di Sant’Agata di Militello, l’esame finale del corso Per Auditor e Consulenti Ambientali EMAS, voluta dal Gal Nebrodi Plus. 19 professionisti che hanno frequentato il corso di formazione, con il territorio si prepara ad accogliere nuove professionalità in grado di consigliare ed assistere le orga­nizzazioni (sia imprese sia pubbliche istituzioni) che intendono qualificare la loro azione di produzione e di gestione, informandole alla migliore sostenibilità ambientale.