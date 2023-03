Tusa: realizzazione del Museo della fotografia Angelino Patti

Completato l’iter di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione e l’allestimento del Museo della fotografia Angelino Patti.

Museo che verrà realizzato nel settecentesco palazzo in stile barocco “Giulio-Costantino”, ubicato nel centro storico di Tusa.

L’intervento prevede il restauro della prestigiosa dimora e l’allestimento di un’area espositiva dedicata alle foto scattate dal fotografo tusano, che ha operato tra il 1895 e il 1969.

Si tratta di un ampio archivio di immagini che documentano le antiche tradizioni, gli usi e i costumi della Comunità Tusana.

Il progetto è stato finanziato dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, per la somma di euro 623.700,00 a valere sui fondi POC, con una compartecipazione da parte del Comune di Tusa per la somma pari ad euro 69.300,00.

Il recupero della memoria e delle tradizioni è stato un leitmotiv delle amministrazioni comunali che in questi anni si sono succedute a Tusa.

Giovedì 23 ci sarà l’incontro tra l’Assessore ai Beni culturali, il Soprintendente, il Direttore del Parco e i rappresentati delle Università di Oxford e Messina per continuare nella valorizzazione del sito archeologico di Halaesa.

Articolo di Elena Scaffidi