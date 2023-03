Miss Reginetta d’Italia: Quattro Miss in giro per la meravigliosa Rometta

Conoscere le città abbinando la bellezza delle ragazze siciliane agli inconfondibili vicoli, piazze e monumenti che caratterizzano la Sicilia.

Il tour fotografico ideato dall’ARF Spettacoli, che si avvale della splendida collaborazione del fotografo – scrittore Lorenzo Porretta, ha fatto tappa a Rometta, piccolo centro dove ad ogni passo e ad ogni scatto viene narrata un pezzo di storia siciliana.

La centralissima Piazza Margherita, i caratteristici vicoli, la Fortezza di Federico II e la straordinaria Chiesa Bizantina sono state le location scelte dai due fotografi accompagnati dal Presidente della Pro Loco locale Giovanni Arnò.

A fermare le immagini più belle del pomeriggio anche il fotografo locale Giovanni Lombardo che con grande professionalità ha messo a proprio agio le giovani modelle.

Le quattro modelle protagoniste sono state Cristal Grande di Messina, Erica Lentini di Catania, Melania Ficarra di San Pietro Clarenza e Maria Pia Carone di Capo d’Orlando, quattro finaliste regionali per la Sicilia Orientale del concorso Miss Reginetta d’Italia.

Anche Erica Lentini ha parlato del pomeriggio dedicato allo shooting: E’ stata una giornata molto divertente, ero molto emozionata ma allo stesso tempo contenta per l’esperienza vissuta. Complimenti ai fotografi molto professionali con i quali mi sono sentita subito a mio agio. Ringrazio anche l’organizzazione nelle persone di Nuccia e Francesco e soprattutto complimenti per la scelta del luogo, veramente molto bello e suggestivo.

Spero di poter ripetere presto questa esperienza.

Per le quattro Miss è stato un pomeriggio straordinario caratterizzato da pose, cambi di abito, sorrisi, ma sopratutto di grande crescita personale e consigli per la lettura.

L’orlandina Maria Pia Carone alla fine ha dichiarato: “È stata una giornata fantastica, una bella esperienza che mi piacerebbe ripetere. Sono molto contenta di aver intrapreso questa strada, stare davanti all’obbiettivo, dietro i consigli di due bravissimi fotografi, è stato per me un successo inaspettato che mi ha trasmesso determinazione e tanta voglia di mettermi in gioco. Mi sono divertita tantissimo e mi ha fatto piacere stare in compagnia delle altre ragazze. Ringrazio Francesco e Nuccia per avermene dato la possibilità”.

Molto soddisfatta anche la responsabile delle Miss Nuccia Sottile: “Sono momenti che abbiamo voluto dedicare interamente alle nostre meravigliose ragazze che con serietà e passione si sono avvicinate al nostro concorso. Noi dal canto nostro cerchiamo si soddisfare tutte le esigenze delle Miss con l’obbiettivo di dargli la possibilità di crescere professionalmente e imparare a stare davanti ad un obbiettivo. Colgo l’occasione di ringraziare il nostro fotografo ufficiale Lorenzo Porretta e i questo caso anche Giovanni Lombardo”.

Il prossimo shooting fotografico sarà realizzato sabato 25 marzo a San Filippo del Mela sempre nel segno di Miss Reginetta d’Italia.

Per partecipare alla prossima selezione del 29 aprile 2023 basta chiamare Nuccia al 339 82 54 709.