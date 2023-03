Torrenova, individuato il progetto per riqualificare i locali sottostanti Piazza Autonomia

Avranno un nuovo abito, decisamente più “green”, i locali sottostanti Piazza Autonomia a Torrenova, per dare nuovo impulso alle attività di sviluppo economico ed aggregazione sociale del territorio. Grazie al contributo di € 23.966,44 assegnato al Comune nell’ambito del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, la Giunta Municipale ha, infatti, individuato il Progetto di recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione dei locali sottostanti la piazza simbolo della nascita del comune tirrenico, già punto di riferimento quale location per tante attività e manifestazioni.

L’obiettivo è poter procedere a riqualificare e rendere più funzionali gli spazi, grazie ad una “idea sostenibile”, per poi metterli, una volta realizzati i lavori, nuovamente a disposizione di associazioni, aggregazioni, giovani imprenditori, studenti e per altre attività, diventato di fatto “contenitore” ed un luogo di aggregazione per promuovere il territorio e lo sviluppo locale e fungere da polo attrattore a livello locale. In quest’ottica il comune di Torrenova potrà candidarsi prontamente nell’ambito delle opportunità offerte dai diversi strumenti finanziati dal PNRR.