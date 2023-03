San Salvatore di Fitalia: un nuovo scuolabus per l’unione dei comuni “Paesi dei Nebrodi”

๐—Ÿโ€™๐—จ๐—ป๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ dei comuni “Paesi dei Nebrodi” ๐˜€๐—ถ รจ ๐—ฑ๐—ผ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜‚๐—ป ๐—ป๐˜‚๐—ผ๐˜ƒ๐—ผ ๐˜€๐—ฐ๐˜‚๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐˜‚๐˜€, m๐—ผ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐—œ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ, ๐Ÿฏ๐Ÿฎ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ถ; ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟร ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป ๐—ฆ๐—ฎ๐—น๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—™๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ ๐—ฒ ๐˜€๐—ฎ๐—ฟร ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ.

๐—ก๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—บ๐—ฒ ๐˜€๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ถ ๐—บ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ฎ๐—ฐ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ถ๐—ป ๐—ฑ๐—ผ๐˜๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ nei comuni ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—นโ€™u๐—ป๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐˜‡๐—ถ ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—บ๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฐ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—น๐—ฒ.

“Abbiamo fatto un lavoro serrato, in cui il gruppo ha fatto la differenza, ha spiegato il presidente dell’unione e sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante; d’altronde รจ questo lo scopo di tale Unione, valorizzare e promuovere i comuni affiliati attraverso il vicendevole scambio di idee ed esperienze.

In questi miei quasi due anni di mandato mi sono attivato per resuscitare una unione praticamente “chiusa” e riprendere questo Ente che ho fortemente voluto, nel lontano 2007, insieme all’onorevole Grasso: abbiamo approvato ben 8 bilanci di previsione e 7 consuntivi; abbiamo ricevuto contributi per turismo, scuola e sociale; abbiamo lavorato incessantemente per riattivare la tesoreria, cosa che รจ avvenuta la settimana scorsa e siamo pronti ad operare anche con i flussi finanziari; abbiamo chiesto il finanziamento di progetti inerenti la Digitalizzazione; abbiamo trasferito all’Unione il servizio di interventi assistenziale con specifico riferimento ai progetti di servizio civile e, a tal proposito, ci stiamo adoperando per la realizzazione di 5 progetti che riguarderanno i tre comuni.”

Pizzolante ha ringraziato il sindaci di Capri Leone e San Marco D’Alunzio Bernadette Grasso e Filippo Miracola, poi tutti i componenti del consiglio dellโ€™Unione, al Segretario e a tutti i dipendenti dei comuni che si sono spesi per il raggiungimento degli obiettivi, mentre si prosegue a lavorare senza sosta, con lo scopo di rafforzare l’efficienza dei servizi verso i cittadini e il territorio.