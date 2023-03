Messina: Anna Maria Cariolo, una Miss che trasforma le passioni in lavoro

Continuando ad esplorare il mondo di Miss Reginetta oggi ho incontrato Anna Maria Cariolo, finalista regionale nella categoria Lady per il concorso dedicato alle over.

Anna Maria è una persona solare, creativa, piena di energia, amante della pittura e del riciclaggio di oggetti con lo scopo di personalizzarli.

Una donna molto creativa che si realizza i vestiti e ai fornelli è una super pasticciera; le ciambelle, le crostate, le torte e i biscotti sono la sua specialità.

E’ appassionata di fotografia, adora ballare salsa cubana, sfilare sulla passerella di Miss Reginetta Over e una cosa essenziale per lei è truccare e fare acconciature.

Quali sono i tuoi ricordi dei tuoi primi 10 anni e quali sono stati i tuoi giochi? Ho avuto la fortuna di abitare vicino ai miei nonni e ho tanti ricordi. In particolare quello di scappare da casa dei miei genitori per scendere al piano di sotto quando venivo rimproverata, era un rifugio piacevole. Ricordo i tanti vestiti realizzati da mia nonna che non gradivo molto perché dovevo rimanere ferma, ne mi piacevano i vestiti con quei colletti ricamati. Oggi sono ricordi che vorrei rivivere, tengo con cura ancora i vestiti realizzati con tanto amore. Ricordo piacevolmente i miei giochi preferiti che erano: tagliare i capelli alle bambole, truccarle con i colori di ogni tipo, tagliare i vestiti che indossavano per farli più corti e puntualmente venivo rimproverata dai miei genitori per averle rovinate. Fin da piccola il mio sogno era quello di fare da grande la truccatrice e la parrucchiera.

Cosa faresti per un mondo migliore? Cerco di aiutare chi mi sta attorno, pensando che se aiuto a chi mi sta vicino questa poi a sua volta aiuta a sua volta. Cerco di essere presente attraverso un semplice messaggio o telefonata perché a volte le piccole attenzioni fanno stare bene.

Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni? Le mie passioni coincidono con il mio lavoro che svolgo da ventotto anni, sono una makeup artist hairstylist. Cerco di trasformare, senza mai demordere, i miei sogni e progetti in realtà. Partecipo a diversi corsi di aggiornamento in accademie perchè credo che sia importante dare professionalità per ottenere un ottimo risultato, essere sempre aggiornati sulle nuove tendenze. In realtà anche i miei hobby coincidono con i miei lavori perché rendo le persone felici affidandosi a me per i loro momenti speciali.

cos’é per te l’amicizia e la famiglia? L’amicizia per me è basata sul rispetto, sincerità, fiducia. La famiglia è una cosa meravigliosa racchiude amore, affetto, sostegno e gioia.

Che rapporto hai con gli animali? Amo gli animali sono la medicina giornaliera, mettono pace, tranquillità nelle giornate tristi, con gli animali non ti senti sola. Sono angeli con la coda.

C’è qualcosa che hai fatto che ricordi spesso? Ricordo tutto ciò che ho fatto senza mai pentirmi. Sicuramente la cosa che ricordo di più sono i sorrisi che vedo sui visi della gente quando finisco i miei lavori.

Cosa ti aspetti dal concorso? Fare nuove amicizie, divertirmi, rivedere le ragazze che ho conosciuto durante le varie selezioni, mettermi in gioco, partecipare anche ad altri eventi organizzati dallo staff splendido di Francesco Anania, Farmi fotografare da Lorenzo Porretta, fotografo ufficiale del concorso più scrittore.

Qual’è il tuo motto? Tutti i giorni ho qualcosa da imparare qualcosa da dimenticare e molte cose per cui ringraziare.

Anna Maria è un’altra Miss pronta per la finale regionale che affronterà con il sorriso e con la massima semplicità, doti che gli anno permesso di raggiungere la finale di Chianciano Terme nel 2019.

Per partecipare a Miss Reginetta Over basta chiamare la Responsabile delle Miss Nuccia Sottile al 339 8254709 o consultare www.missreginettaover.it