Patti: Gaetano Crisà nuovo direttore del dipartimento funzionale dei servizi dell’Asp di Messina

Fino a qualche giorno fa era assessore ai servizi sociali e protezione civile del comune di Patti. Essendosi dimesso per motivi di lavoro, ora Gaetano Crisà, dirigente responsabile della medicina trasfusionale dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, scelto nel frattempo dal sindaco di Patti Gianluca Bonsignore quale esperto a titolo gratuito per le politiche sanitarie e nello specifico per l’ospedale di Patti, è stato nominato da qualche giorno anche direttore del dipartimento funzionale dei servizi dell’Asp di Messina. La nomina è arrivata dal commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna. Crisà avrà compiti di coordinamento per lo svolgimento di funzioni complesse, di orientamento, consulenza e supervisione. L’ennesimo riconoscimento per chi ha raggiunto tanti traguardi, soprattutto nel campo della medicina trasfusionale e nei rapporti con l’Avis, per non parlare dell’attività di sensibilizzazione riguardo alla donazione e ai rapporti con i donatori.