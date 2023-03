L’Orlandina Maria Pia Carone tra le finaliste regionali di Miss Reginetta d’Italia

Oggi siamo a Capo d’Orlando, ridente cittadina turistica, ricca di cultura, tradizioni e tanta bellezza, come quella di Maria Pia Carone che sarà nel gruppo delle finaliste regionali del concorso Miss Reginetta d’Italia dopo l’affermazione nella selezione di Castell’Umberto.

Maria Pia, alta 165 cm, ha 16 anni, occhi vispi marroni e capelli castani.

Frequenta il terzo anno del Liceo Scientifico “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando e ama pazzamente la sua città.

Cosa faresti per un mondo migliore? Esserci per chi ha bisogno, anche una semplice carezza, un abbraccio, un sorriso. Questi gesti non contano nulla per chi sta bene, ma per chi soffre significano tanto.

Quali sono i tuoi hobby e le tue grandi passioni? I miei hobby sono: il ballo (faccio danza classica e moderna da quando avevo 3 anni), il teatro e lunghe passeggiate all’aria aperta.

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? Per me l’amicizia e la famiglia sono valori fondamentali a cui non bisogna mai rinunciare. L’amicizia è per me molto importante e va sempre difesa restando sempre sinceri, onesti e umili. La famiglia è alla base della mia vita. È affetto, amore, gioia, coccole, sostegno nei momenti di sconforto e anche unione per superare le difficoltà.

Che rapporto hai con gli animali? Con gli animali ho un rapporto bellissimo, li amo tanto, soprattutto i cani, i quali sono esseri indifesi che danni affetto disinteressato facendogli tornare il sorriso in certi momenti in cui si è demoralizzati.

C’è qualcosa che hai fatto che ricordi spesso? Si, ho convinto i miei genitori a salvare una cucciola abbandonata. Ogni volta che guardo la mia piccola cagnolina Miele negli occhi ricordo quel giorno e sono fiera di me stessa.

Cosa ti aspetti dal concorso? Provare nuove esperienze che mi aiutino a crescere e fare sempre nuove amicizie.

Qual’è il tuo motto? La vita è questa: niente è facile, ma nulla è impossibile.

Miss Maria Pia Carone ama tanto i bambini e trascorre tanto tempo in loro compagnia e super carica per dimostrare a tutti la sua bellezza, la sua preparazione e la sua simpatia e non vede l’ora di salire sulla passerella della finale regionale.

