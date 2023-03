Scontro tra tir sulla A18 Messina-Catania, 33enne deceduto dopo due settimane

L’ennesima vittima della strada in Sicilia. Ramacca piange la scomparsa del 33enne Vincenzo Catanese, che ha perso la vita quest’oggi a seguito delle ferite riportate in un incidente avvenuto il 16 febbraio sulla A18 Messina-Catania.

Il sinistro è avvenuto nel tratto di strada tra Giarre e Fiumefreddo: l’uomo viaggiava a bordo di un tir, scontratosi contro un altro tir per cause ancora in corso di accertamento.

Le condizioni di Vincenzo Catanese, trasferito al Trauma Center del Cannizzaro, erano apparse subito gravi: il 33enne era arrivato in ospedale con vari traumi e in codice rosso.

Dopo due settimane di tentativi di salvarlo, Vincenzo Catanese è deceduto: lascia la moglie e un figlio.

L’amministrazione di Ramacca esprime cordoglio per la morte del giovane: “A seguito della tragica perdita di un nostro giovane concittadino, Vincenzo Catanese, morto a causa di un incidente stradale avvenuta pochi giorni fa, tutta l’amministrazione comunale esprime il più sincero cordoglio alla famiglia Catanese, a nome dell’intera cittadinanza.