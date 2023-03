Regione, presentato il progetto nazionale “Sport di tutti”. Assessore Amata: “Strumento fondamentale per politiche sempre più inclusive”

«Il progetto nazionale “Sport di tutti” rappresenta un validissimo strumento per promuovere una politica sempre più inclusiva dell’attività sportiva, in piena coerenza con gli obiettivi che si è prefissato il governo Schifani». Lo ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport Elvira Amata, che ha illustrato e condiviso con i rappresentanti degli enti coinvolti, i contenuti degli avvisi pubblici del dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri mirati a sostenere l’associazionismo sportivo di base e la promozione di presidi in periferie e quartieri disagiati. Alla riunione, che si è tenuta nella sede dell’assessorato regionale, hanno partecipato esponenti delle federazioni sportive, delle associazioni, degli enti di promozione sportiva e di terzo settore.

«Lo spirito che ha animato l’incontro di oggi – prosegue Amata – è stato quello di favorire sempre più la massima circolazione delle informazioni destinate alla platea dei destinatari degli avvisi. Ho ritenuto opportuno prevedere, oltre alla platea dei naturali destinatari del segmento sportivo, la presenza di Anci Sicilia per il pieno coinvolgimento dei Comuni e dei rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, con cui abbiamo da subito attivato significative collaborazioni istituzionali nei diversi campi di intervento di competenza del nostro assessorato». Amata ha poi voluto sottolineare l’importanza di «un diverso e più corretto approccio metodologico finalizzato alla massima sinergia e partecipazione con la pubblica amministrazione».

Gli avvisi del progetto “Sport di tutti” sono disponibili sul sito istituzionale del dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri a questo link.