Barcellona P.G. – Roberta Macrì nominata Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

La Barcellonese Roberta Macrì, 34 anni, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’importante onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Un premio che le è stato riconosciuto per il suo modo di vivere e affrontare la disabilità: Roberta purtroppo è stata vittima di un’incidente stradale avvenuto nel 2011, in cui perse l’uso delle gambe.

Roberta però è riuscita ad andare avanti ed in poco tempo è riuscita a diventare campionessa di Para Powerlifting, ovvero sollevamento dei pesi.

Questa onorificenza, una medaglia consegnata dal Presidente Mattarella, è un grande onore e piacere inaspettato per la ragazza, che è stato assegnato per il suo lodevole impegno per abbattimento delle barriere architettoniche e mentali, attraverso manifestazioni e collaborazioni con i comuni, oltre che per i numerosi meriti sportivi.

Una ragazza piena di vita, come abbiamo potuto notare dell’intervista rilasciata ai nostri microfoni: “Non bisogna lamentarsi mai, piuttosto apprezzare quello che si ha rendendolo migliore. Non bisogna soffrire le differenze, perché siamo tutti diversi, sono le differenze che ci rendono unici e ci permetteranno di distinguerci se ci sentiamo diversi dagli altri”.

Angela Serena Lo Conti