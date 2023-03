Mirto – Colomba di Pasqua, il pasticciere Filippo Nici premiato a livello nazionale

Il sindaco di Mirto ha oggi ricevuto il Pasticciere mirtese Filippo Nici del bar “La Cometa”, situato nel centro storico, per l’importante Premio ricevuto in occasione del Campionato Nazionale 2023 che si è svolto nei giorni scorsi a Carrara. L’azienda dolciaria di Mirto ha vinto la medaglia d’oro per la migliore Colomba Innovativa, dolce simbolo della Pasqua, con l’utilizzo di frutti di bosco, cioccolato modicano e rosmarino.

Un appuntamento organizzato dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC), che ha dato vita a una grande festa per celebrare il suo decimo anniversario, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze Made in Italy.

“L’importante premio nazionale ottenuto dal pasticciere mirtese Filippo Nici, che si è imposto su oltre 100 pasticcieri provenienti da tutta Italia e valutati da una Equipe internazionale, riempie d’orgoglio l’intera Comunità, ma soprattutto esalta le grandi capacità di questo artigianato che da anni con la sua azienda familiare ha saputo innovarsi esaltando la tradizione dolciaria e i prodotti siciliani”. Lo ha dichiarato il Sindaco Zingales durante l’incontro avvenuto nella sede municipale.

Grazie a questo importante premio Filippo Nici entrerà a far parte della Nazionale e parteciperà, il prossimo ottobre al Campionato del Mondo.