San Salvatore di Fitalia: Maria Rosa Calcò ha compiuto 102 anni

Maria Rosa Calcò ha compiuto 102 anni e questa mattina il sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante, insieme al presidente del consiglio Carlo Gridà, si sono recati a casa della signora, a Rocca di Capri Leone, per portare a nome dell’amministrazione comunale i più sentiti e sinceri auguri.

Per celebrare lo speciale compleanno, oltre all’omaggio floreale, il sindaco Pizzolante ha consegnato una pergamena per ricordare questo traguardo. Oltre un secolo di storia negli occhi della signora Maria Rosa; hanno visto la guerra, gli anni della ricostruzione, delle fatiche e dei sacrifici per vivere con dignità.