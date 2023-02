Lutto a Galati Mamertino, è scomparso Gerardo Carcione. Ricordato il suo impegno per la frazione San Basilio

Lutto per la comunità di Galati Mamertino, che piange la prematura scomparsa all’età di 58 anni di Gerardo Carcione, per un improvviso malore. Attivo nella vita politica della comunità nebroidea, Carcione si è speso per migliorare la qualità di vita e valorizzare la frazione di San Basilio, dove è nato e cresciuto. Gerardo Carcione è stato consigliere comunale, assessore e vicesindaco con le amministrazioni targate Iannì e Natale. Nell’ultima tornata elettorale del 2021 aveva rinnovato il suo impegno politico, candidandosi a consigliere comunale nella lista in appoggio al candidato a sindaco Calogero Emanuele.

“Il Sindaco e l’ Amministrazione Comunale – anche a nome dell’ intera comunità di Galati Mamertino – esprimono il più sentito cordoglio alla famiglia del caro Gerardo Carcione, prematuramente scomparso nella mattinata del 6 febbraio scorso.