Brolo – Parkour, Ludovica Ziino convocata in nazionale

Buone notizia in casa della Olympic Brolo, Ludovica Ziino convocata per l’allenamento nazionale di parkour con il team Italia.

Al “Collegiale” nazionale di parkour, svoltosi a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica, dal 02 al 05 febbraio 2023 c’era anche la giovane atleta brolese, Ludovica Ziino, convocata per l’allenamento nazionale di parkour con il team Italia e accompagnata dai tecnici Paola Rifici e Salvatore Simone Radici.

Quattro giorni di allenamento intensivo per questa meraviglia esperienza, che apre nuovi spazi per l’atleta brolese, selezione con altre cinque atlete per quest’appuntamento.

Nel dettaglio il raduno si è svolto dal 2 al 5 Febbraio presso la CPO Giulio Onesti della capitale, ed era il primo appuntamento annuale di Parkour.

Era riservato a ginnasti e ginnaste d’interesse nazionale, provenienti da società di tutta Italia.

I Senior e Junior convocati sono stati:

Rosario Pompeo Barile – Campania 2000

Chiara Vitolo – Campania 2000

Andrea Consolini – Brixia Brescia

Giulio Maria Henrique De Carolis – Brixia Brescia

Simone Vacca – Brixia Brescia

Nicolò Bettera – Brixia Brescia

Nicholas Visintin – Dinamic Gym

Lautaro Chialvo – Dinamic Gym

Luca Demarchi – Dinamic Gym

Enea Zilli – Dinamic Gym

Mario Russo – New Eclipse

Fausto Vicari – New Sport Catania

Luca Spano – New Sport Catania

Francesco Poli – Lugo Ginnastica

Matteo Rigamonti – Ginnastica Gioy

Nathan Cusin – Ginnastica Gioy

Ed erano presenti anche gli Allievi e le Allieve:

Luca Zanoni – Brixia Brescia

Sofia Figar – Dinamic Gym

Matteo Rozic – Dinamic Gym

Walter Ruffino – New Sport Catania

Ludovica Ziino – Olimpic Brolo

Ethan Ralli – Juvenia

Ad accompagnare i ginnasti saranno presenti il DTN Roberto Carminucci, i referenti tecnici Francesco Venturelli e Marco Bisciaio, il referente parkour Gianluca Semitaio, la tecnica SF Flavia Montani, il tecnico parkour Antonio Alberto Bosso nonché i tecnici societari Paola Rifici e Salvatore Simone Radici della Olimpic Brolo e Andrea Pasinetti della Brixia Brescia.

Massimo Scaffidi