Calcio – Il programma del weekend: il Sant’Agata sfida il Ragusa. In promozione diversi derby

Nel campionato di serie C, il Messina, forte dei suoi ultimi acquisti e della ritrovata vena del gioco e della vittoria, spera di proseguire la scia positiva e dunque è obbligato alla vittoria in casa contro Cerignola. In serie D è atteso lo stesso il città di Sant’Agata che, affrontando in casa il Ragusa, potrebbe proseguire il cammino per raggiungere il secondo posto, evitando, in caso di stop, di essere risucchiato da un gruppo che segue.

In eccellenza l’Igea Virtus affronta la difficile trasferta a Lentini, ma anche le altre che seguono hanno impegni proibitivi, tra queste il Siracusa che ospita il Modica. Facile, almeno sulla carta, la partita del Taormina contro la Virtus Ispica.

Poi Milazzo e RoccAquedolcese giocheranno in casa contro Real Siracusa Belvedere e Comiso, impegno esterno della Nebros a Palazzolo.

In promozione girone B, c’è il derby dei Nebrodi Mistretta-San Fratello e quello tirrenico tra Gioiosa e Falcone, la Castelluccese sarà a Delia contro la Gorgonia. Nel girone C la Pro Mende va ad Aci Sant’Antonio, la Nuova Azzurra fenice ospita il Belpasso e il Valle del Mela l’Atletico Messina. In prima categoria girone C domani si gioca Petralia Sottana-Aluntina e Tortorici-Sporting Termini. Nel girone D Folgore Milazzo-Lipari, Nuova Rinascita-Rodì Milici, Sfarandina-Aquila, Stefano Catania-Monforte San Giorgio e Torregrotta-Galati. In seconda categoria girone C domani giocano Fitalese-Alcara, Pollina-Pettineo, Terme Vigliatore-Real Rocchenere, Nuova peloro-Rometta Marea e Provinciale-Vivi Don Bosco. Infine per la terza categoria, comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto, domani giocano Mamertina-Castell’Umberto e Tonnarella-Stefanese.