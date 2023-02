Controlli in due cantieri della provincia di Messina, denunce e sanzioni

Violazioni delle misure di sicurezza, denunce e multe per oltre 28 mila euro e sospensione dell’attività edile in due cantieri. Questo l’esito dei controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina, i militari delle Compagnie di Sant’Agata Militello e Mistretta, supportati dai colleghi del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro.

All’esito dell’attività ispettiva, i militari dell’Arma hanno accertato violazioni alla normativa di settore e in particolare la mancata installazione di misure di sicurezza per evitare, tra l’altro, pericoli di caduta da impalcature e ponteggi, i cosiddetti pericoli da “lavoro in quota”, nonché la mancanza di misure per la prevenzione incendi. Tutti in regola gli 8 lavoratori controllati.

La campagna dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel settore edile, proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l’obiettivo di continuare nell’incisiva azione di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni, che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.

(foto di repertorio)