Barcellona Pozzo di Gotto: Esperienza formativa per i ragazzi

👉Ai giovani che desiderano fare un’esperienza di crescita umana, fatta di confronto e stimolo per la personale crescita.

Il servizio Civile Universale anche a Barcellona Pozzo di Gotto offre ai giovani la possibilità di 10 posti, 8 per il progetto oratorio e sociale dal Titolo “riportiamoci al centro”. e 2 posti per “essere famiglia” presso la comunità alloggio. Come è noto ai ragazzi è riconosciuta un’indennità mensile di circa 490,00 mensili.

Si cercano giovani tra i 18/28 anni per vivere l’esperienza di servizio con i ragazzi, per i più piccoli e meno piccoli per le attività di recupero didattico, per le attività educative siamo.

Il Vides è una associazione di volontariato che opera in Italia e nel mondo con progetti internazionali di recupero e per l’emancipazione delle fasce deboli in particolare donne con scarsa scolarizzazione. E’ presente in Bolivia, Haiti, Brasile, Cile, Cuba, Argentina India, Africa e in altre parti del mondo dove si lavora finché nessuno rimanga ultimo.

In Italia in piena emergenza educativa sono presenti per educare.

Vi aspettiamo….che nessuno perdi un’occasione che cambia la vita.🔶