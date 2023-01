Rapina a Frazzanò, il sindaco Di Pane: “Vicenda da attenzionare. Ci sentiamo tutti più esposti ora”

Una cittadina tranquilla Frazzanó, piccolo centro dei Nebrodi, 600 anime circa, che stamani si è svegliata sotto shock, dopo la violenta rapina messa a segno ieri, intorno alle 19:00 da tre uomini in una gioielleria. Avevano il viso travisato ed uno loro era armato di taglierino. I tre hanno immobilizzato e picchiato il titolare del negozio per farsi consegnare i preziosi. (qui la notizia).

“Si tratta di un fatto che ci ha lasciato attoniti; qui, a parte qualche furto, non era mai accaduta una cosa simile” dichiara telefonicamente il sindaco, Gino Di Pane. “In un centro così piccolo ci si conosce tutti e si nota facilmente anche un’auto non conosciuta. Stupisce che il fatto sia avvenuto ad un orario in cui ci sono in giro molte persone. A poche decine di metri dalla gioielleria ci sono tre bar; chi ha fatto il colpo non ha avuto nessun timore, nemmeno di poter essere visto. E’ una vicenda da attenzionare – continua il primo cittadino “ci sentiamo tutti più esposti adesso. Sul territorio comunale abbiamo installato diverse telecamere di videosorveglianza da circa un mese. Confidiamo nel lavoro dei carabinieri, che stanno svolgendo le indagini e nei quali riponiamo massima fiducia”.