Piraino – Finanziata la mensa scolastica di Fiumara. Servirà tutte le scuole

Il comune di Piraino aveva partecipato all’avviso pubblico per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR. Un finanziamento teso al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione per la sezione “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Nelle ore passato è giunta la nota che l’ente locale è stato ammesso al finanziamento e, pertanto, è autorizzato ad avviare tutte le procedure attuative sottoscrivendo l’accordo di concessione e, successivamente, alla richiesta di erogazione dell’anticipo pari al 10% degli importi così come autorizzati nelle graduatorie approvate.

Il finanziamento, di 100.000 euro, consentirà la realizzazione dell’impianto mensa in house presso il plesso scolastico di Fiumara. Da qui i pasti caldi potranno giungere nel rispetto delle procedure tutte le scuole del comune.

Il sindaco, Salvatore Cipriano è soddisfatto. “In questo modo rendiamo autonomo un servizio che messo a regime comporterà, insieme al monitoraggio diretto della qualità del prodotto anche una serie di risparmi per l’ente e una riduzione dei costi gravanti sulle famiglie. Questo per noi è il buon amministrare.”

Massimo Scaffidi