Patti, insediato il nuovo consiglio dell’ordine degli avvocati. Lara Trifilò eletta presidente

Si è insediato oggi il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti.

All’unanimità è stata eletta Presidente l’avv. Lara Trifiló, che ha proposto per assumere la carica di Segretario l’avvocato Andrea Pirri, votato all’unanimità dal Consiglio. come Tesoriere, a seguito della rinuncia di Eliana Rosalia Raffa, proposta in prima battuta, che ha rinunciato per impegni istituzionali ricoperti al Comune di Patti, Antonella Spinnato.

Il Consiglio dell’Ordine di Patti 2023/2026 è così composto:

Lara Trifiló, Andrea Pirri, Antonella Spinnato, Eliana Rosalia Raffa, Salvatore Cipriano, Antonino Araca, Pablo Magistro, Salvatore Mancuso, Sabrina Ligato, Giusy Pascale e Nunziatina Starvaggi.