Maltempo, domani Allerta Gialla in Sicilia. Pioggia e temporali in arrivo

Prosegue il maltempo in Sicilia anche per la giornata di domani, 25 gennaio. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico: su tutta la Sicilia è prevista per domani allerta gialla.

Pioggia e temporali su tutta l’isola per la giornata di domani. Il bollettino infatti recita: “Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Isole Eolie: cielo molto nuvoloso, con precipitazioni intermittenti nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale”

Non dovrebbe esserci vento forte e i mari saranno poco mossi. Certamente per uscire ci sarà bisogno dell’ombrello.