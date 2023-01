Milazzo – “Una panchina blu per difendere il diritto dei figli di avere due genitori, mozione del consigliere Amato

Una panchina blu per difendere il diritto dei figli di avere due genitori. E’ questa la richiesta del consigliere comunale del gruppo Misto, Antonio Amato.

Obiettivo principale è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di informare le politiche ed i servizi per i minori al principio di biogenitorialità e di superare le stereotipie di genere nei ruoli familiari, promuovendo la parità genitoriale e la pari condivisione dei compiti di cura e accudimenti dei figli”.

Tale iniziativa prevede la garanzia per ogni figlio di poter frequentare in modo uguale entrambi i genitori ed i vari parenti anche dopo la separazione, di ricevere vicinanza e supporto alla crescita sia da Mamma che da Papà attraverso una corretta gestione genitoriale. “Il blu è il colore che esprime positività, tranquillità e fiducia – afferma Amato – e quindi auspico che una delle panchine della nostra città venga adibita per l’iniziativa denominata Panchina Blu, verniciando la predetta con il colore scelto per gli scopi prima citati”.