Sinagra – Un successo la 2a edizione della Mostra dei Presepi Artistici

Giorno 8 Gennaio 2023 si è conclusa presso il Palazzo Salleo la premiazione della 2° Edizione Mostra dei presepi artistici, organizzata dalla Pro Loco di Sinagra, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Da giorno 16 Dicembre il palazzo ha ospitato presepi artigianali realizzati da artisti giunti da tutta la Provincia. I presepi in mostra sono stati realizzati con tecniche diverse e particolari: in legno, stoffa, vetro, dolci, carta, materiale riciclato.

Una vera e propria meraviglia di arte e cultura che ha attirato l’attenzione e la curiosità di numerosi appassionati giunti da luoghi lontani. Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Antonino Musca, del presidente del consiglio Michele Orifici, dell’assessore Marzia Mancuso e della Presidente della Pro Loco di Sinagra Vincenza Mola, che ha voluto ringraziare tutti gli artisti che hanno reso possibile la manifestazione e tutti i volontari per la riuscita dell’evento, sono intervenuti la professoressa Paola Colace, che ha messo in risalto l’importanza del presepe e del messaggio di amore che bisogna dare per riaccendere nei cuori la speranza e la fede verso Dio e la giornalista/scrittrice Giuseppina Laguidara.

Quest’ultimi hanno voluto ringraziare la Pro Loco di Sinagra e l’amministrazione per le attività culturali che portano avanti. Dopo i saluti della presidente della Pro Loco di Capizzi Giuseppina Ferraro, sono stati omaggiati tutti i presepisti con l’attestato di partecipazione.

Nel corso della serata Rosa Maria Mangano, Lina Santangelo e Maria Emanuele hanno recitato alcune poesie attinenti la manifestazione. A conclusione dell’evento nel piano superiore del palazzo Salleo è avvenuta una degustazione di dolci tipici realizzati dai volontari della Pro Loco.