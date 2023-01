Sant’Agata Militello, tremori a ridosso del lungomare. Pronto intervento in somma urgenza

Nuova mareggiata, nuovo appello. Attraverso i social, questa mattina, tornano a farsi sentire i residenti dei quartieri a ridosso del lungomare santagatese, in particolare nel tratto compreso tra il vallone Posta e la Via Roma, e, in corrispondenza dei torrenti, per strutture anche a diverse centinaia di metri dalla costa, dove a causa della mareggiata in corso, per tutta la notte si sarebbero nuovamente avvertiti tremori.

Un fenomeno di risonanza, legato all’erosione costiera e già noto alle autorità e all’amministrazione Mancuso. Il sindaco, già a novembre 2022 aveva disposto le segnalazioni alle autorità preposte ed un sopralluogo per valutare la situazione. A seguito delle verifiche era emerso che per le abitazioni non ci sarebbero danni, ma chiaramente era necessario correre ai ripari, intervenendo con strutture a difesa del litorale e della banchina. Lo scorso dicembre l’amministrazione Mancuso ha affidato l’incarico per eseguire la relativa perizia e predisposto il progetto esecutivo ed è stata individuata la ditta che in somma urgenza eseguirà gli interventi. “Siamo nella fase di affidamento dei lavori in somma urgenza alla ditta incaricata” ci ha spiegato il primo cittadino Bruno Mancuso “sarà comunque necessario attendere che le condizioni meteo migliorino per consentire l’esecuzione delle opere”.

Intanto questa mattina, a causa della mareggiata che spinge acqua e detriti sulla carreggiata, il tratto compreso tra la rotonda Peppino Impastato e la sede della compagnia dei Carabinieri, lato mare, è stato chiuso al transito a titolo precauzionale.