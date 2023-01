Lotto – Doppietta a Barcellona Pozzo di Gotto, vinti 28 mila euro

La Sicilia cala la tripletta al Lotto: nel concorso del 7 gennaio, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per 42.213 euro.

Le prime due sono state centrate a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, con i giocatori che hanno portato a casa rispettivamente 14.163 euro e 14 mila euro. L’ultima, invece, è stata centrata a Grammichele, in provincia di Catania, dove un fortunato giocatore ha centrato un premio da 14.050 euro.

Gli ultimi concorsi del Lotto hanno distribuito premi per oltre 17 milioni di euro per un totale di 25 milioni in questo 2023.