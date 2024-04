Messina: l’Amam annuncia l’ultima interruzione idrica da venerdì 3 a domenica 5 maggio

Si completano gli step programmati per consentire ad Amam di intervenire sulla condotta di Fiumefreddo e mitigare le vulnerabilità ad essa collegata.

Da venerdì 3 a domenica 5 maggio è stata programmata l’ultima interruzione idrica in città proprio per consentire ai tecnici della partecipata, di effettuare i lavori ai giunti e agli scarichi e fiati nei comuni di Letojanni, S. Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Alì Terme e Itala.

Inoltre, la presidente dell’Amam Loredana Bonasera, ha comunicato che “si interverrà anche nella terziaria cittadina per accelerare gli ulteriori lavori programmati, riguardanti l’efficientamento di tutta la rete idrica della città”. Presenti all’incontro il sindaco Federico Basile, l’assessore alla protezione civile Massimiliano Minutoli, la presidente Amam Loredana Bonasera, i componenti il CdA Alessandra Franza e Adriano Grassi e il direttore generale Pierfrancesco Donato.

Il sindaco Basile ha voluto evidenziare il fatto che “la programmazione con la quale sono stati previsti gli interventi e l’attività di supporto alla cittadinanza per mitigare i possibili disagi, si sono dimostrati efficaci”. La collaborazione dei cittadini e la responsabilità ad evitare gli sprechi nel consumo dell’acqua, ha concluso Basile, “sono elementi fondamentali affinché il distacco idrico possa provocare minori disagi in tutti”.

La presidente Bonasera ha informato che, “come nei precedenti interventi, saranno garantiti il controllo e il monitoraggio, oltre al supportato del COC”. A tal proposito, l’assessore Minutoli ha illustrato le modalità di intervento da parte del COC; “gli uffici saranno attivi dalle ore 8 di venerdì 3 maggio fino alle ore 24; sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 7. 30 sino alle 24”. Fondamentale, ha proseguito Minutoli, “il supporto della Messina Social City e dai volontari. Per ogni esigenza ed emergenza è possibile telefonare al numero 09022866”.

Infine, sono state comunicate le postazioni fisse per la distribuzione di acqua potabile così distribuite: Autobotte Viale Annunziata; Postazioni fisse di fornitura idrica pozzi: VIA GIROLAMO SAVONAROLA, incrocio V. Onofrio Gabriele – pressi piazza Castronovo; SEDE AMAM viale Giostra – Ritiro; VIALE EUROPA presso Ospedale Piemonte; VIA PRINCIPE UMBERTO pressi Serbatoio – Torre Vittoria.