Messina: il Comune lancia la campagna di prevenzione incendi 2024

Nell’approssimarsi della stagione estiva, in previsione dei possibili incendi a volte provocati da cause naturali spesso, per la mano dell’uomo, il Comune di Messina ha lanciato “la campagna di prevenzione incendi 2024”.

Insieme al sindaco Federico Basile e all’assessore alla protezione civile Massimiliano Minutoli, il responsabile dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina Giovanni Cavallaro, il comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina, il dirigente del servizio regionale di Protezione civile Bruno Manfrè, l’esperto comunale Antonio Rizzo e rappresentanti delle Associazioni di volontariato di protezione civile e di quelle ambientaliste.

Il Sindaco Basile ha esposto le misure contenute nell’ordinanza sindacale n. 64 del 13 aprile 2023 riguardante “la prevenzione incendi in tutta la zona boschiva della città”. Fondamentale, ha affermato Basile, “la collaborazione dei cittadini i quali, dovranno adottare comportamenti responsabili per evitare l’innesco di possibili incendi e, nel caso dovessero avvistarne qualcuno, avvertire immediatamente gli enti preposti al controllo e alla vigilanza”. Basile ha concluso il suo intervento ribadendo “l’invito ad essere “sentinelle del territorio” che appartiene a tutti nessuno escluso e quindi, bisogna curarlo e conservarlo nella maniera migliore possibile”.

L’assessore Minutoli ha ricordato che “la Regione Siciliana, per evitare di arrivare in estate impreparati a fronteggiare le possibili emergenze incendi, ha voluto che le ordinanze venissero emanate entro il 15 maggio proprio per cominciare ad attivarsi organizzando tavoli tecnici con i vigili del fuoco, con il corpo forestale, la protezione civile e tutte le associazioni che operano sul territorio”.

Giovanni Cavallaro ha messo in evidenza la circostanza che “un incendio è originato da un fiammifero, per spegnerlo basta un soffio”; con la stessa immediatezza con la quale si spegne quella piccola fiammella, bisogna intervenire per evitare drastiche conseguenze”.

Bruno Manfrè ha puntato la sua attenzione “su coloro che in maniera irresponsabile ed imprudente, causano incendi magari lasciando acceso un barbecue o gettando un mozzicone di sigaretta”. Il comandante Giovanni Giardina “ha parlato delle sanzioni penali ed amministrative cui vanno incontro coloro che causano volontariamente un incendio e vengono scoperti in flagranza di reato”. Matteo Allone volontario che opera sui monti peloritani, “ha invitato i cittadini ad essere veramente delle sentinelle perché occorse preservare il patrimonio boschivo messinese, unico per bellezza e varietà di piante ed alberi di tutto il territorio siciliano”.

A conclusione della conferenza stampa, il Sindaco ha invitato i cittadini, “in caso di avvistamento di un incendio ad avvertire immediatamente uno dei numeri telefonici di seguito indicati”:

Numero Unico Emergenze tel. 112; Corpo Forestale della Regione Sicilia tel. 1515; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115; Centrale Polizia Municipale di Messina tel. 090771000; Servizio di Protezione Civile Comunale tel. 09022866; Dipartimento Regionale di Protezione Civile – SORIS tel. 800404040.