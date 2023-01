Calcio, a Sant’Agata attesa per la sfida contro la Sancataldese. In serie C Messina impegnato contro Virtus Francavilla

Alla 21° giornata del campionato di serie C, seconda del girone di ritorno, il Messina affronta la Virtus Francavilla; inutile dire che si deve vincere, non importa come, ma l’imperativo è ottenere tre punti e risalire subito la china pericolosa. In eccellenza le partite sono tutte interessanti: per l’Igea Virtus c’è l’ostacolo esterno Jonica, poi altro derby dei due mari tra Milazzo e Taormina, la RoccAquedolcese sarà in casa con la Virtus Ispica e la Nebros in campo esterno contro il Siracusa. Adesso la promozione. Nel girone B domani si gioca Mistretta-Geraci, Casteldaccia-Pro Falcone, Castelbuono-San Fratello e Gioiosa-Lascari, riposa la Castelluccese. Nel girone C Nuova Azzurra Fenice-Calatabiano, Sant’Alessio-Belpasso, Valle del Mela-Valdinisi e Riposto-Messana, riposa l’Atletico Messina. In prima categoria, girone C, prima di ritorno, domani si gioca, Nasitana-Petralia Sottana, Tortorici-Futura, Petralia Soprana-Rosmarino e Gangi-Real Casale. Nel girone D Aquila-Galati, Folgore Milazzo-Orsa, Nuova Rinascita-Monforte, Rodì Milici-Lipari e Torregrotta-Stefano Catania. In avanti la seconda categoria; domani si gioca, Fitalese-Provinciale, Real Rocchenere-Alcara, Nuova Peloro-Vivi Don Bosco e Juvenilia-Don Peppino Cutropia, Riposa il Rometta Marea. Infine la terza categoria, comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto, Mamertina-Oliveri, Pro Tonnarella-Caronia, Stefanese-Fondachelli e Tusa-Castell’Umberto.

Per il campionato di serie D sfida impegnativa per il Città di Sant’Agata in casa contro la Sancataldese. La prospettiva del DS Ettore Meli, nella nostra intervista.