Messina – Incidente in moto, non ce l’ha fatta il 22enne Giuseppe Fede

Purtroppo non ce l’ha fatta Giuseppe Fede, il 22enne che era rimasto gravemente ferito la sera del 3 gennaio, dopo un incidente avvenuto sulla SS 114, nei pressi di Tremestieri.

Quella sera Giuseppe si trovava a bordo della sua moto, una Yamaha R3, che si è scontrata con un’auto, una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento.

Le condizioni del giovane, originario di San Filippo inferiore, erano apparse gravissime sin da subito. Trasportato in codice rosso al Policlinico di Messina, Giuseppe ha lottato per un giorno tra la vita e la morte. Ieri, dopo le 22, la tragica notizia del decesso.