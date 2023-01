Patti – Il mercato settimanale si sposta nel centro urbano

Il consiglio comune di Patti all’unanimità ha deciso che in via sperimentale e per un anno il mercato settimanale si sposterà dalla sede di via Meazza a Case Nuove Russo nell’area del centro urbano.

Nello specifico sono state indicate le aree di piazza Cicerone, piazza Mario Sciacca, Via Croce, Largo dei Normanni e via Giuseppe Mazzini, poi piazza Marconi, piazza Luigi Sturzo, via Verdi, piazza Francesco Niosi e via Roma ed eventuali zone limitrofe.

Dunque il mercato torna dove era partito, seppur in precedenza fu localizzato anche in via Cattaneo, sul lungomare di Patti Marina ed in via Papa Giovanni XXIII°. Ma in origine si svolgeva proprio nel centro urbano e si adottò la decisione di spostarlo fuori dal centro urbano che, per quanto avesse trovato ampi consensi tra gli operatori economici, indirizzò nella giornata di maggior movimento e cioè il sabato, cittadini ed utenti verso l’esterno, abbandonando il centro città.

Da quel momento molti tra quelli che si erano detti contenti dello spostamento del mercato, ritornarono sui loro passi, auspicando ciò che adesso, tra qualche giorno, è una realtà. L’esecutivo di Gianluca Bonsignore ha stabilito l’ampiezza, la localizzazione e l’articolazione posteggi, compresa l’eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari, per aumentare l’offerta merceologica ed evitarne l’omologazione, le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi all’interno dei raggruppamenti merceologici, il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie, fermo restando il numero massimo di 100 stalli e infine i posteggi riservati ai produttori agricoli.