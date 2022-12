Capo d’Orlando, mercatini di Natale all’insegna del cibo e della musica

Si è svolta lo scorso weekend, a Capo d’Orlando, la manifestazione “I Mercatini di Natale”, organizzata dalla C.P.R. Consulting con il contributo dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e il patrocinio del Comune di Capo d’Orlando. Il programma ha riguardato, in particolare, le tre giornate del 16, 17 e 18 dicembre.

Oltre alle degustazioni presso i vari stand, situati nell’isola pedonale e in Piazza Matteotti, sono stati organizzati anche laboratori del cibo, come quello sull’olio, le nocciole e i liquori dei Nebrodi, e convegni a tema. Non sono mancati, in ciascuna delle tre serate, spettacoli dal vivo, con I Batia, il dj set di Mister Fefè e la Soluzione.