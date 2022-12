Scorrimento veloce Patti-San Piero Patti: verifica del progetto

E’ il momento della verifica del progetto dei lavori per la realizzazione della strada di scorrimento veloce Patti-San Piero Patti 3° lotto – stralcio, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei tratti esistenti, per l’importo complessivo di 7.778.000,00 euro. Il progetto è stato redatto il 22 ottobre scorso.

Il servizio di ingegneria per la verifica lo effettuerà l’ingegnere Elisa Leone di Piraino per l’importo di 25 mila euro. Nel frattempo si resta in attesa che la ditta “Trigeo srl” di Naso esegua o comunichi l’esito delle indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo dei lavori del terzo lotto relativo alla strada di scorrimento veloce Patti – San Piero Patti per l’importo di 119 mila euro. Si tratta di importanti accertamenti sul territorio, richiesti dalla Città Metropolitana di Messina, utili alla prosecuzione della strada fino al territorio di San Piero Patti. Al momento la strada è ferma al confine con Colla Maffone di Librizzi e per completare il secondo lotto si deve ancora aggirare il monte Mulinello della frazione collinare. Da li, oltrepassando Colla Maffone, innestandosi sulla strada comunale nei pressi dell’ex macello comunale di Librizzi e del distributore di benzina, per il terzo lotto-stralcio, si dovrà arrivare alla contrada Murmari di Librizzi, per congiungersi con la strada provinciale 122 fino a San Piero Patti, ammodernando, da qui in poi, questo tratto di strada. Il progetto prevede un importo di circa 10 milioni di euro