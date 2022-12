Caronia, oltre 260 mila euro dal PNRR per il progetto di assistenza domiciliare agli anziani

È di 261.000 mila euro il totale delle risorse assegnate al comune di Caronia nell’ambito della misura 5 del PNRR per “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”.

L’amministrazione comunale aveva presentato due progetti, quello destinato al servizio di assistenza domiciliare per gli anziani per 261.000 euro e quello di riqualificazione dell’impianto sportivo di c/da Trapesi, per un importo di 739.000 euro.

Il primo è stato finanziato, mentre il secondo è stato ritenuto idoneo e in attesa di eventuale finanziamento.