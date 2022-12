San Piero Patti, “comune virtuoso”, la Regione ha attribuito un premio di 8700 euro

Il consiglio comunale di San Piero Patti ha approvato all’unanimità la variazione al dup 2022/2024 e al bilancio di previsione 2022/24.

La variazione al documento contabile, deliberata nel rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa, è stata resa necessaria, come spiegato dall’amministrazione comunale guidata da Cinzia Marchello, per aggiornare il bilancio alla luce dell’andamento generale delle entrate del comune che sono aumentate per via di alcuni finanziamenti ottenuti nonché per far fronte, sul piano della spesa a nuove esigenze che sono state rilevate prioritariamente per il settore delle manutenzioni (viabilità comunale, edifici comunali, impianto di pubblica illuminazione, rete fognante), per il funzionamento della mensa scolastica, per il conferimento dei rifiuti, per l’espletamento di altri servizi dell’ente e per la programmazione di attività ricreative e di promozione del territorio in occasione delle festività natalizie.

Per la copertura economica di queste nuove esigenze di spesa si è provveduto a un rilevamento e una razionalizzazione di tutte le economie che si sono prodotte nei vari capitoli di bilancio. Per questo motivo, la giunta Marchello ha presentato in aula uno schema di variazione al dup e al bilancio che rispetta tutti gli equilibri e soprattutto che è pienamente corrispondente alle esigenze di funzionamento dell’ente comunale in rapporto ai numerosi servizi espletati.

Nel corso del dibattito in aula sul punto il sindaco e i componenti della giunta hanno spiegato le ragioni di alcune scelte riguardanti le previsioni di bilancio, tra queste si segnalano: la previsione di risorse per la manutenzione straordinaria del cimitero comunale, la liquidazione degli arretrati contrattuali ai dipendenti comunali, l’assegnazione di somme per l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione.