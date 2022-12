Violento temporale nel messinese: criticità a Milazzo e Barcellona. A/20 interrotta nel tratto Barcellona-Falcone

Situazione critica a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, dove nel tardo pomeriggio di oggi si è abbattuto un violento nubifragio. Strade e case allagate, secondo fonti in loco, con danni ingenti.

Secondo il dipartimento di Protezione Civile Regionale che ha diffuso una nota via social con gli aggiornamenti sulla situazione relativa agli eventi meteo nell’area tirrenica del messinese, con i dati alle ore 18, si sarebbero verificate “Forti piogge a Novara (220mm in 3 ore) Tripi, Barcellona (150mm) Milazzo e Valle del Mela.” Nella nota viene data notizia secondo cui due strade provinciali in “zona Tripi Fondachelli e Novara sono interrotte x piccoli smottamenti. La Provincia sta intervenendo con mezzi meccanici.”

Da quanto comunicato dalla Protezione civile la struttura DRPC è stata attivata ed è in contatto con i sindaci, i VVF e i volontari che sono tutti in azione.

Interrotta l’autostrada A20 tra Falcone e Barcellona, ma ci sarebbero difficoltà di circolazione anche su altri tratti dell’arteria autostradale e della S.S. 113 da Patti a Messina.

Si raccomanda quindi prudenza.

*Notizia in aggiornamento.