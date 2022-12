Gioiosa Marea: rifiuti abbandonati. Controlli e multe

Anche a Gioiosa Marea prosegue l’attività di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale, intensificata anche grazie all’uso di telecamere mobili di ultima generazione omologate dal Ministero dell’Interno e acquistate con i fondi della democrazia partecipata.

Utilizzando queste telecamere sono state individuate e multate finora diverse persone che sono state sorprese mentre abbandonavano i rifiuti in alcuni punti del territorio contribuendo a realizzare delle microdiscariche abusive.

L’Assessore Teodoro Lamonica annuncia che i controlli si faranno più serrati e interesseranno anche le zone più periferiche: “Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti va contrastato con ogni mezzo per tutelare l’ambiente e il decoro – commenta Lamonica. Tra l’altro, stiamo intensificando i controlli anche per verificare il corretto conferimento della differenziata. Abbiamo raggiunto un positivo 65%, ma dobbiamo ancora migliorare per ridurre i costi di conferimento in discarica e quindi diminuire le bollette per i cittadini. E’ un risultato importante che possiamo raggiungere con il contributo di tutti e ognuno di noi deve impegnarsi in questa direzione”.