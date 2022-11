“Showtime”, fari puntati sull’ospedale “Cutroni-Zodda”. Puntata speciale alle 21.00 su AM

Andrà in onda stasera alle ore 21, dopo il tg di AM Notizie, una puntata speciale di Showtime, dedicata all’attuale e delicata situazione dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.

Quattro gli ospiti del presentatore Francesco Anania: il Sindaco della città del Longano Giuseppe Calabrò, Salvatore Chiofalo in rappresentanza della CGIL di Barcellona e Nunziante Rosania e Felice Mancuso per il comitato “Difendiamo il nostro ospedale”.

Motivi della chiusura, riapertura dei reparti, ruolo della politica saranno tra gli argomenti trattati durante la puntata che anticiperà il corteo di venerdì 2 dicembre dove più di 100 associazione sfileranno per le vie di Barcellona con partenza alle ore 9:30 da Piazza Duomo.

Ieri si è tenuto un incontro a Palermo, tra l’Assessore Regionale Giovanna Volo e il sindaco Pinuccio Calabrò. Il primo cittadino ha rappresentato al neo assessore l’importanza dell’ospedale per tutto il comprensorio.

Nulla quindi di concreto è emerso dal questo primo passaggio istituzionale e difficilmente potevano esserci risposte diverse da un assessore che si è insediato da poche settimane. Ci si attende comunque una risposta in tempi celeri. Di questo e tanto altro si parlerà nella 7° puntata di Showtime, in onda questa sera alle 21 e in replica domani alle ore 14:30, sempre su Antenna del Mediterraneo.