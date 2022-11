Patti: anche quest’anno l’istituto comprensivo “Pirandello” proporrà “Natale con il cuore”

Anche quest’anno l’istituto comprensivo “Pirandello” di Patti proporrà “Natale con il cuore”.

“Per il Natale che è la festa dell’accoglienza e della condivisione, ha spiegato il dirigente scolastico Clotilde Graziano, vogliamo esprimere la nostra concreta solidarietà alle famiglie

in difficoltà e alle persone fragili che non conosciamo. Essa vuole essere inoltre un ottimo

strumento di aggregazione, un modo per coinvolgere attivamente gli studenti perchè aiutare gli altri con un gesto concreto insegna a creare empatia verso il prossimo e a capire, fin da piccoli, che ognuno può davvero fare la sua parte”.

Per questo saranno raccolti nei vari plessi dell’istituto generi alimentari a lunga conservazione (pasta, riso, scatolame, legumi, biscotti, merendine, legumi, panettoni, pandori, cioccolatini, caramelle , succhi), prodotti per l’igiene personale di adulti e

bambini, materiale scolastico.

Come già successo negli anni precedente, preziosa sarà la collaborazione delle famiglie, che da sempre hanno dimostrato grande e fattiva partecipazione. Il “frutto” della generosità sarà poi distribuito alle parrocchie di Patti perché provvedano a consegnarlo alle famiglie che ne hanno bisogno.