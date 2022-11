Milazzo: vittorie per la Polisportiva “Nino Romano” under 14, 18 e 16 della pallavolo femminile

La formazione under 14 della Polisportiva Nino Romano ha superato al “PalaCiantro” la SSD Trinisi Pace del Mela: 3-0 (25-18 / 25-12 / 25-18) il risultato finale e primi tre punti in classifica per le giovanissime di mister Giovanni Maccotta.

“Ottima prestazione di squadra, ha dichiarato il mister, si vedono i piccoli miglioramenti che, giorno dopo giorno, perseguiamo con il lavoro in allenamento. Sono molto soddisfatto di come le ragazze affrontano gli allenamenti e le partite.”

Mercoledì scorso, sempre al “PalaCiantro”, seconda vittoria, in altrettante gare, per l’under 18, allenata dal duo Mauro Maccotta-Federica Lo Duca nel Trofeo “Giovanni Rizzo”. Nonostante qualche assenza è arrivata la vittoria sulle pari età de La Saracena Volley: 3-0 (25-5 / 25-11 / 25-9).

Martedì, invece, era stata l’under 16, impegnata nel Trofeo “Angelo Sottile”, ad aprire il circuito di gare settimanali contro la Peloro Volley, tra le mura amiche ed ancora con una vittoria: 3-0 (25 – 6 / 25- 9 / 25- 3).

E sarà proprio la formazione allenata da mister Mauro Maccotta e Maurizio Foti ad affrontare domani, 29 novembre, presso la Palestra dell’Istituto “Majorana” di Messina con inizio alle ore 17:30, la formazione del Team Volley. Arbitrerà l’incontro Clelia Messina.