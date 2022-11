Maltempo – Diramata l’allerta arancione in Sicilia per il 29 novembre

Temporali, forti venti di burrasca e disagi previsti in tutta la Sicilia per la giornata di domani, 29 novembre. La Protezione civile siciliana ha pubblicato, pochi minuti fa, un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per le prossime 24 ore su tutta la Sicilia, dove è prevista allerta arancione.

Dalle prime ore di domani, martedì 29 novembre 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sarà quindi un’allerta arancione in tutte e nove le province siciliane. Questo per effetto del fronte temporalesco che torna prepotentemente sull’isola.

Purtroppo non è ancora terminata la fase di perturbazione che ha colpito il sud dell’Italia con fenomeni di precipitazioni intense come quelle che hanno contribuito a determinare la forte frana a Ischia, che ha causato morti e dispersi. I prossimi giorni porteranno nuove forti piogge soprattutto al Centro-sud e in Sicilia e resta dunque alta l’allerta.